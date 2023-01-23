『バック トロンボーン マウスピース 5G 銀メッキ仕上げ (細管用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 18分に出品され04月02日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック トロンボーン マウスピース 5G 銀メッキ仕上げ (細管用)



【商品説明】

・カップの深さ D (深い)

・リムの厚さ MW (中位)。やや平たい。

・直径 25.5mm

・細管用のNo.5と同じリムの形状と直径で4Gと同じ特徴で、ややカップの直径が小さい。



【サイズ】

高さ : 3.81 cm

横幅 : 4.06 cm

奥行 : 8.38 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。