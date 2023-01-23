『バック トロンボーン マウスピース 5G 銀メッキ仕上げ (細管用)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 18分に出品され04月02日 21時 18分に終了予定です。即決価格は8,150円に設定されています。現在110件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バック トロンボーン マウスピース 5G 銀メッキ仕上げ (細管用)
【商品説明】
・カップの深さ D (深い)
・リムの厚さ MW (中位)。やや平たい。
・直径 25.5mm
・細管用のNo.5と同じリムの形状と直径で4Gと同じ特徴で、ややカップの直径が小さい。
【サイズ】
高さ : 3.81 cm
横幅 : 4.06 cm
奥行 : 8.38 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8150円
110 入札履歴
終了
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