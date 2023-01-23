『TARGET ターゲット RISING SUN 80 ライジングサン エイトゼロ G6 2BA 210200 村松治樹選手モデル ダーツ バ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 04時 10分に出品され05月03日 04時 10分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TARGET ターゲット RISING SUN 80 ライジングサン エイトゼロ G6 2BA 210200 村松治樹選手モデル ダーツ バ
【商品説明】
・※商品ページ掲載の商品仕様や、パッケージ・デザイン・付属品等は、予告無しに変更となる場合がございます。予め、ご理解・ご了承の上、ご注文下さい。
・内容物：バレル×1set(3個)｜シャフト×1set(3個)｜チップ×1set(3個)｜フライト×1set(3個)｜ケース×1個
・材質：80%タングステン｜単体重量：15.0g｜全長：42.5mm｜最大径：6.8mm｜タイプ：2BA
・村松治樹選手モデル「RISING SUN」の80％タングステンモデル第6世代。
・随所に施した細やかなステップで構成した流線型のデザインが、確かなグリッピングを可能にします。
【サイズ】
高さ : 2.10 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8149円
826 入札履歴
終了
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