『Ｗｈａｔｎａ pu革 ミニセカンド バッグ メンズ 3way 斜め掛け 手提げバッグ クラッチ ショルダーバッグ 小さい ショルダーベルト付【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 16時 16分に出品され03月23日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在994件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ｗｈａｔｎａ pu革 ミニセカンド バッグ メンズ 3way 斜め掛け 手提げバッグ クラッチ ショルダーバッグ 小さい ショルダーベルト付



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.80 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 23.00 cm

重量 : 400.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Ｗｈａｔｎａ

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