リールパーツ 純正パーツ 16 ストラディック CI4+ C3000 スプール組 パートNo 1029X【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

純正パーツ 16 ストラディック CI4+ C3000 スプール組 パートNo 1029X



【商品説明】

・Part No: 0139

・Part No: 1029X

・Product Name: Spool Set

・Shortened Code: 034922



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 4.80 cm

奥行 : 5.80 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。