『ANQILAFU 顕微鏡80X-1600X - 子供と初心者向け - ラボ用複合単眼顕微鏡 - 光学ガラスレンズとLED照明付き - スマートフォンア【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 19時 13分に出品され04月19日 19時 13分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【倍率オプションの6種類】 4倍、10倍、40倍の回転可能な対物レンズ、WF10x、WF20x、2倍バローレンズの接眼レンズを装備しているため、光学顕微鏡の倍率は80倍、160倍、200倍、400倍、800倍、1600倍になります。
【リアルタイム共有】顕微鏡キットには、スマートフォンの画面から携帯画像や動画をキャプチャし、モバイルソーシャルソフトウェアを介して家族や友人とリアルタイムで共有できるスマートフォンアイピースアダプターが含まれています。
【キット一式】5セル試験片、試験片ボトル、20mmアイピース、金属針、スポイト、プラスチックインキュベーター、プラスチック拡大鏡、プラスチックナイフ、ピンセット、実験用プラスチックバッグ。
【デュアルLED光源】顕微鏡には上下LEDライトの3つの切り替えモードと8段階の輝度調整モードがあり、ユーザーは自分の使用状況に応じて輝度を制御できます。
【保証サービス】当社製品の品質に問題がございましたら、お気軽にお問い合わせください。積極的に解決させていただきます。
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落札価格8149円
738 入札履歴
終了
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