『エックスガール フーディー TWEED JERSEY HOODIE レディース BLACK M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 10分に出品され03月27日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

[エックスガール] フーディー TWEED JERSEY HOODIE レディース BLACK M



【商品説明】

・エックスガールのフーディー

・メイン素材: 100% ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル

カテゴリ ファッション

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トップス タグ エックスガール

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