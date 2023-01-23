『エックスガール フーディー TWEED JERSEY HOODIE レディース BLACK M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 10分に出品され03月27日 20時 10分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[エックスガール] フーディー TWEED JERSEY HOODIE レディース BLACK M
【商品説明】
・エックスガールのフーディー
・メイン素材: 100% ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
フレイ アイディー ループノットスカーフニット FWNT221089 レディース LAV F
¥ 8147
カーディガン トップス レディース Vネック 前ボタン ニット 総柄 アニマル ヒョウ柄 アーガイル柄 大人スタイル ブラック ホワイト 魅力的 おしゃれ 母親 清楚
¥ 8146
[スナイデル] ディフォメーションニットプルオーバー SWNT225099 レディース WHT F
¥ 8142
リリーブラウン バックオープンニットプル LWNT205037 レディース LAV F
¥ 8142
プリンス Tシャツ ゲームシャツ レディース FLY (081) M
¥ 8141
フォックスファイヤー（Foxfire）（レディース）パーカー SCフーディ 8215197-067 グリーン
¥ 8134
リリーブラウン リーフ柄レーストップス LWFT204097 レディース OWHT 日本 F (FREE サイズ)
¥ 8132
シップス レディース SHIPS ブラウス 手洗い可能 MANTECOブラウス レディース 311100573 イエロー ONE SIZE
¥ 8130
スナイデル ケーブルベストレイヤードボウタイブラウス SWNT224130 レディース BLK F
¥ 8130
ニット 【KATHARINE ROSS】７Ｇギマメッシュドルマンプルオーバー
¥ 8128
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¥ 8128
シャツ ブラウス 【KATHARINE ROSS】フレアスリーブブラウス
¥ 8127
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¥ 8127
パーカー 【KATHARINE ROSS】綿強撚パーカー
¥ 8127
カーディガン 【日本製】ドッキングニットカーディガン
¥ 8119
ベスト 布帛×ニットVネックロングベスト
¥ 8113
エルエルビーン ウィメンズ ソフト・コットン・ラグビー フーディ・プルオーバー 米国フィット・プチ Sサイズ Beach Glass Hea
¥ 8113
アウニイ パーティー ボレロ ジャケット マント 袖口 フォーマル ジャレロ 羽織り 体型カバー レディース 結婚式 お呼ばれ 秋 冬 冷房
¥ 8110
落札価格8149円
23 入札履歴
終了
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