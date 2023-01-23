『ヤモチ 2WAY牛革ポシェット タッセル付 本革 斜め掛け クラッチ g-1758-col-ms マスタード【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月14日 12時 20分に出品され04月14日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ヤモチ 2WAY牛革ポシェット タッセル付 本革 斜め掛け クラッチ g-1758-col-ms マスタード



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー， クロスボディ

・タテ22.5cmxヨコ22.5cmxマチ9.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・収納可能サイズ: 10L以下

・留め具の種類: ファスナー

・表地: 前面・背面:牛革 底・付属部分:合成皮革

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 8.38 cm

横幅 : 24.12 cm

奥行 : 24.37 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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