『サボイ バッグ SM200001 レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 53分に出品され03月25日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サボイ バッグ SM200001 レディース
【商品説明】
CMR-X098W557N7
【サイズ】
高さ : 3.80 cm
横幅 : 37.40 cm
奥行 : 44.00 cm
重量 : 920.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8149円
236 入札履歴
終了
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