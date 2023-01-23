『サボイ バッグ SM200001 レディース【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 11時 53分に出品され03月25日 11時 53分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在236件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サボイ バッグ SM200001 レディース



【商品説明】



CMR-X098W557N7

【サイズ】

高さ : 3.80 cm

横幅 : 37.40 cm

奥行 : 44.00 cm

重量 : 920.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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