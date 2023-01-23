『リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 50分に出品され03月27日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入



【商品説明】

・サイズ:約直径15.3×高さ15.1cm

・容量1.5L

・素材・材質:ポリエチレン



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 40.60 cm

重量 : 2.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。