『リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 09時 50分に出品され03月27日 09時 50分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在958件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リッチェル 鉢 プランター ボタニー プレーンポット 15型 直径15.3×高さ15.1cm 000652 ベージュ 5個入
【商品説明】
・サイズ:約直径15.3×高さ15.1cm
・容量1.5L
・素材・材質:ポリエチレン
【サイズ】
高さ : 15.00 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 40.60 cm
重量 : 2.14 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
リビングアウト(Living Out) アイアンプランタースタンド ラティス付き 2段タイプ
¥ 8149
ウェルカムウッド 木製プランター EPWD66-CB 色はカフェブラウン 長さ 66cm 高さ 33cm 奥行 29cm
¥ 8149
ガーデンガーデン 天然木製 ホワイトスツール型花台(フラワースタンド) Sサイズ1台 40cm*36cm*25cm プランターラック YT-
¥ 8148
COVENT GARDEN クラシカル・オーバルバスケット GX-49
¥ 8148
COVENT GARDEN クラシカル・オーバルバスケット GX-49
¥ 8148
Welcome Wood フラワースタンド ウッドステージ90型2段タイプ 色はUB アンバーブラウン WSF902-UB
¥ 8148
TERRA-MENTテラメント TallRound46 ライトグレー 910-227-181 対応鉢:9号
¥ 8148
棚板のみ ガーデンガーデン アイアン*ウッド ガーデンラック GH-R1300専用 追加棚板 GH-T900LBR
¥ 8148
ポッシュリビング アーバンプランツポット ソリッド チャコール Φ32.5×H34cm 81054
¥ 8148
daim ダイムハウス 用 遮熱シート 2坪用 遮光 日よけ 家庭用 温室ハウス 家庭用温室ハウス 小型ハウス 温室 ビニ
¥ 8148
LIVING RECIPE ぴたっと吸着タイルマット ジョイントマット 抗菌防臭 洗える ずれない 30*30cm 60枚組 アイボリーIV
¥ 8148
DAIM ダイムハウス 前後ドア付き 家庭用温室ハウス 温室 ビニール温室 簡易温室 ビニールハウス 小型ハウス ミ
¥ 8148
プランター 13号：Φ39×35cm テラコッタ プランター 植木鉢 鉢 鉢カバー 鉢植え ポット よせ植え シンプル モダンガーデン ガーデニング ガー
¥ 8148
プランター 植木鉢 観葉植物ポット セメント製 北欧 シンプル 底穴あり スタックリング植木鉢 多肉植物 プランター おしゃれ 小物入れ 収納 大口径 ins風
¥ 8148
デッキ縁台プランター2個組 プランター プランターカバー DIY 木製 天然木 庭 ベランダ マンション おしゃれ 北欧 ナチュラル ガーデニング 屋外
¥ 8148
タカショー ハンギングスタンドアンティークリーフ(大)
¥ 8148
Welcome Wood 木製 スリムプランター SPD90-UB UB アンバーブラウン 長さ90cm 奥行19cm 高さ30cm 容量3
¥ 8148
COVENT GARDEN クラシカル・オーバルバスケット GX-49
¥ 8148
落札価格8149円
958 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！