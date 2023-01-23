『コンク 果実の酒 ベジサワー セロリ＆レモン アサヒ 1800ml 1.8L 6本 1ケース【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 19時 44分に出品され03月21日 19時 44分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在439件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 送料について、四国は別途200円、九州・北海道は別途500円、沖縄・離島は別途3000円



容量/入数：1800ｍｌ×6本

メーカー名：アサヒ

Alc度数 ： 18%

容器 ： ペットボトル

原材料 ： 香料、酸味料、酸化防止剤（亜硫酸塩）、着色料（黄４、青１）

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備考 ：