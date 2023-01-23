『Clay PC straight-R クリア 花器 ベース ポリカーボネート樹脂 直径 約15×高さ 約30cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 08時 49分に出品され04月08日 08時 49分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在763件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 "画像出典元：「Clay」より引用"



【商品名】

Clay PC straight-R クリア 花器 ベース ポリカーボネート樹脂 直径 約15×高さ 約30cm



【商品説明】

・サイズ:直径 約15×高さ 約30cm

・素材 : その他



【サイズ】

高さ : 15.20 cm

横幅 : 15.60 cm

奥行 : 31.20 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。