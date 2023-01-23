『エレコム USB切替器 PC→4ポート USB3.0→4ポート 手元スイッチ ブラック U3SW-T4【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 18時 52分に出品され03月23日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・ PC4台 U3SW-T4

・・Size:PC4台

・マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを4台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。

・※ドッキングステーションはディスプレイの出力には対応しておりません。

・USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに適しています。

・ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン4台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。

・4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。