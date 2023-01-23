『カラフルキャンディスタイル(COLORFUL CANDY STYLE)ランドセルリュック ブラック×レッド 子供 軽い 丈夫 通学 塾 ナイ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 05時 03分に出品され04月19日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カラフルキャンディスタイル(COLORFUL CANDY STYLE)ランドセルリュック ブラック×レッド 子供 軽い 丈夫 通学 塾 ナイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 19.30 cm
横幅 : 28.90 cm
奥行 : 39.30 cm
重量 : 1.35 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8149円
940 入札履歴
終了
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