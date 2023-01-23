『Speedo(スピード) 競泳水着 Pro Hybrid 2 Openback Kneeskin プロハイブリッド2オープンバックニースキン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 21時 48分に出品され04月08日 21時 48分に終了予定です。即決価格は8,149円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Speedo(スピード) 競泳水着 Pro Hybrid 2 Openback Kneeskin プロハイブリッド2オープンバックニースキン



【商品説明】

・サイズ展開:3S，SS，S，M，L，O

・初めての布帛水着を考えているステップアップスイマーのためのレディースオープンバックニースキン

・原産国:日本

・膝上までのレッグ丈(4分丈)/布帛とニットを併用したハイブリッドモデル/耐久性/ストレッチ



【サイズ】

高さ : 6.00 cm

横幅 : 9.50 cm

奥行 : 17.00 cm

重量 : 100.0 g

X09JBWT13G

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。