『ピアス レディース ドロップピアス 創造的 ハンドメイド おしゃれ 大人【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 06時 50分に出品され04月21日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本商品は海外からの発送となり2〜3週間でお届けなります。
商品名
ピアス レディース ドロップピアス 創造的 ハンドメイド スターリング ファッション ジュエリー ナチュラル スペシャル シルバー 植物 リアル
スペック
メインストーン:
金属の種類:シルバー
メタルスタンプ:925
シチュエーション:パーティー
サイドストーン:
ピアス種類:ドロップピアス
対象:レディース
形状-パターン:植物
ファインジュエリーズ
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落札価格8148円
743 入札履歴
終了
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