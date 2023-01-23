『ピアス レディース ドロップピアス 創造的 ハンドメイド おしゃれ 大人【お歳暮】』はヤフオクでから04月21日 06時 50分に出品され04月21日 06時 50分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本商品は海外からの発送となり2〜3週間でお届けなります。



商品名



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スペック



メインストーン:

金属の種類:シルバー

メタルスタンプ:925

シチュエーション:パーティー

サイドストーン:

ピアス種類:ドロップピアス

対象:レディース

形状-パターン:植物



ファインジュエリーズ

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