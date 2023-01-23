『◆原神 げんしん 風 凝光 ぎょうこう コスプレ衣装 cosplay コスチューム イベント アニメ ゲーム ハロウィン仮装 クリスマス変装【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 04時 12分に出品され03月13日 04時 12分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在828件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容：(写真参照)



衣装サイズ：cm(誤差ご多少ございます)



S 身長150-158 バスト77-83 ウエスト60-65 ヒップ80-86 肩幅37-38

M 身長158-163 バスト83-88 ウエスト65-71 ヒップ86-91 肩幅38-39

L 身長163-170 バスト88-93 ウエスト71-76 ヒップ91-96 肩幅39-40

XL 身長170-175 バスト93-100 ウエスト76-82 ヒップ96-102 肩幅40-41



【納期】：

ご入金確認後、5-10営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。



【送料】：

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