『Garneck 2pcs Wall Hanging Candle Holder Wall Mounted Candle Scon 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから04月14日 18時 14分に出品され04月14日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名: Garneck 2pcs Wall Hanging Candle Holder Wall Mounted Candle Sconces Holder Coffee Table Decorations for Living Room Crafts Wall Mounted Sconce Sconces Wall Decor Flowers Wrought Iron Metal
ブランド: Garneck
商品サイズ: 13.5x13.5cmx2pcs
高さ: 14cm
横幅: 15cm
奥行: 15cm
重量: 600g
商品番号: 9RZP324B3VU09FV434SFTTX
色: Goldenx2pcs
素材: Metal
新品・未使用【発送方法】海外在庫商品のため、お届けに通常2週間程お時間を頂戴しております。
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落札価格8148円
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終了
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