『Geistertreppe: F?r 2 - 4 Spieler【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 49分に出品され04月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Geistertreppe: F?r 2 - 4 Spieler



【商品説明】

・2004年 子供年間ゲーム大賞受賞

・オバケだぞー (Geister Treppe) 、ゲーム種：すごろく

・セット内容：紙製ゲームボード、白いおばけ4、子供のコマ4色×各1、チップ4色×各1、サイコロx1

・プレイ人数：2～4人、プレイ時間:10～15分

・対象年齢：4歳以上



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 26.80 cm

奥行 : 26.80 cm

重量 : 880.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ Geistertreppe:

F?r

2

-

4

Spieler