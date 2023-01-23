『Geistertreppe: F?r 2 - 4 Spieler【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 17時 49分に出品され04月04日 17時 49分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geistertreppe: F?r 2 - 4 Spieler
【商品説明】
・2004年 子供年間ゲーム大賞受賞
・オバケだぞー (Geister Treppe) 、ゲーム種：すごろく
・セット内容：紙製ゲームボード、白いおばけ4、子供のコマ4色×各1、チップ4色×各1、サイコロx1
・プレイ人数：2～4人、プレイ時間:10～15分
・対象年齢：4歳以上
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 26.80 cm
奥行 : 26.80 cm
重量 : 880.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8148円
572 入札履歴
終了
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