『2ケース ファイブミニ プラス 100ml 100本 食物繊維 炭酸 Five Mini 柑橘 大塚製薬【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 05時 03分に出品され04月30日 05時 03分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在105件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
食物センイにβカロチン、ビタミンC・Eをプラスしています。
野菜不足の人におすすめです。
|名称
ファイブミニ プラス 100ml 100本
|内容量
100ml×100本
|1本（100ml）あたりの栄養成分
エネルギー：37kcal、タンパク質：0g、脂質：0g、炭水化物：14.2g（糖質：9.2g、食物繊維：5g）、食塩相当量：0.02g、ビタミンC：190mg、ビタミンE：2.0mg
|原材料
ポリデキストロース（アメリカ製造）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、グレープフルーツ果汁、レモン果汁／酸味料、ビタミンC、香料、β-カロテン、ビタミンE、甘味料（ステビア）
|区分
日本/清涼飲料水
|メーカー
大塚製薬
|広告文責
株式会社LUXSEED
|保存方法
直射日光・高温をさけてください。
|配送について
代金引換はご利用いただけませんのでご了承くださいませ。
|送料
送料は基本無料※ただし、沖縄・離島は別途お見積りとなります。
食物センイにβカロチン、ビタミンC・Eをプラスしています。
野菜不足の人におすすめです。
|名称
ファイブミニ プラス 100ml 100本
|内容量
100ml×100本
|1本（100ml）あたりの栄養成分
エネルギー：37kcal、タンパク質：0g、脂質：0g、炭水化物：14.2g（糖質：9.2g、食物繊維：5g）、食塩相当量：0.02g、ビタミンC：190mg、ビタミンE：2.0mg
|原材料
ポリデキストロース（アメリカ製造）、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、グレープフルーツ果汁、レモン果汁／酸味料、ビタミンC、香料、β-カロテン、ビタミンE、甘味料（ステビア）
|区分
日本/清涼飲料水
|メーカー
大塚製薬
|広告文責
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|保存方法
直射日光・高温をさけてください。
|配送について
代金引換はご利用いただけませんのでご了承くださいませ。
|送料
送料は基本無料※ただし、沖縄・離島は別途お見積りとなります。
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4987035149712
商品コード
apn-201
2ケース ファイブミニ プラス 100ml 100本 食物繊維 炭酸 Five Mini 柑橘 大塚製薬
¥ 8148
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落札価格8148円
105 入札履歴
終了
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