『アルミ室外機カバー ホワイトTAN-949（WH) 送料無料 リビングアウト 谷村実業【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 14時 06分に出品され04月17日 14時 06分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 室外機を汚れ、熱から守ります。

汚れても掃除しやすいアルミ製。

棚には植物を置いて華やかに。

ホワイトで上品に。



棚無し：幅900mm×奥行380mm×高さ730mm

室外機部内寸 840×360×710mm

天板 900×382mm

脚部 40×40mm



本体：アルミニウム

カテゴリ 花、ガーデニング

その他花、ガーデニング タグ アルミ室外機カバー

ホワイトTAN-949（WH)

送料無料

リビングアウト

谷村実業