『エレコム EU RoHs指令準拠 手元スイッチ付二重構造工事用タップ T-WRMT3450LG/RS【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 44分に出品され03月11日 01時 44分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在507件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 手元で接続機器の電源を一括でON/OFFできる手元スイッチ付きタイプ。EU RoHS指令に準拠し、熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用タップ。



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