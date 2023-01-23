『まとめ買い エーワン ラベルシール 再生紙マルチプリンタラベル A4 10面 20枚入 31339 学校 オフィス 10個セット【お歳暮】』はヤフオクでから04月28日 11時 28分に出品され04月28日 11時 28分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 10個セット



入数： 20枚





規格： A4判10面



1片寸法： 縦50.8×横86.4mm



紙種： 再生紙（古紙パルプ配合率100％）



総紙厚： 0.18mm



白色度： 70％



対応プリンタ： 熱転写，モノクロレーザー，カラーレーザー，インクジェット（染料，顔料），モノクロコピー，カラーコピー，ドット





A-one / えーわん

まとめ買いSALE / 4906186313391 / a-one ラベル