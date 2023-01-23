『まとめ買い エーワン ラベルシール パソコン＆ワープロラベル NEC2列 A4 12面 20枚入 28171 オフィス 学校 10個セット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月07日 12時 20分に出品され05月07日 12時 20分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 10個セット



入数： 20枚





規格： A4判12面



1片寸法： 縦42.3×横90.2mm



紙種： 上質紙



総紙厚： 0.13mm



対応プリンタ： 熱転写，モノクロレーザー，カラーレーザー，インクジェット（染料，顔料），モノクロコピー，カラーコピー，ドット





A-one / えーわん

a-one ラベル 4906186281713