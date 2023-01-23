『Owltech 3.5フロントベイ内蔵カードリーダー 6in1 USB2.0 FA902F(SV) シルバー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 13時 39分に出品され03月20日 13時 39分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在405件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Owltech 3.5"フロントベイ内蔵カードリーダー 6in1 USB2.0 FA902F(SV) シルバー



【商品説明】

・3.5インチベイ内蔵型

・CF/Microdrive/SDメモリーカード/MMC/スマートメディア/メモリースティック/メモリースティックPRO

・USB 2.0/IEEE 1394/マイク/ヘッドホン端子

・信頼の日本製(ミツミ製)

・色:シルバー



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 14.00 cm

奥行 : 16.50 cm

重量 : 450.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。