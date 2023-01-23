『霧島湧水 7年保存水 備蓄水 500ml×48本（24本×2ケース） 非常災害備蓄用ミネラルウォーター【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 19時 27分に出品され05月04日 19時 27分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 霧島湧水 7年保存水 備蓄水 500ml×48本（24本×2ケース） 非常災害備蓄用ミネラルウォーター 【ジャンル・特徴】 長期保存用ミネラルウォーター 軟水 避難グッズ 防災グッズ 避難用品 防災用品 保存食 2リットル 500ミリリットル ほぞんすい びちくすい ちょうきほぞんすい