『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド M タン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 37分に出品され03月30日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19×19×16.5cm

本体重量:0.82kg

内容量:500ml

原産国:タイ