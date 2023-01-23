『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド M タン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 23時 37分に出品され03月30日 23時 37分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在966件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19×19×16.5cm
本体重量:0.82kg
内容量:500ml
原産国:タイ
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落札価格8148円
966 入札履歴
終了
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