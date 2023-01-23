吉祥寺良品 ビブス 快適メッシュ 6枚セット or 12枚セット 5色展開 収納袋付 ゼッケン 番号有無/大人用子供用選択可 サッカー バス【2024年最新】

商品情報

【商品名】

吉祥寺良品 ビブス 快適メッシュ 6枚セット or 12枚セット 5色展開 収納袋付 ゼッケン 番号有無/大人用子供用選択可 サッカー バス



【商品説明】

・【5色展開】視認性が高く日本人好みで運動会や各種行事に適したライトグリーン（蛍光色 緑）、イエロー（黄）、ローズピンク（可愛い赤、レッド）、ホワイト（白）、ブルー（青）の5色をそろえております。

・【メッシュ収納バッグ付】片付け・移動に便利なメッシュの収納バッグにいれてお届けします。

・【快適メッシュ】快適と丈夫長持ち両立の130gメッシュ採用。更に薄手の70gバージョンがご入用な場合は別商品ページにございます。

・【番号有無選択可】番号が必要な活動（バスケやサッカーといったスポーツ）用には番号有セットを選択して頂き、番号不要の活動向けにはコスパの良い番号無しセットを選択すればお得です。

・【選べ



【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 31.30 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 910.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。