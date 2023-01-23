『本間ゴルフゴルフボール New D1 5ダースセット ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 29分に出品され03月31日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,148円に設定されています。現在811件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 D1の後継モデル。パッケージを一新更なる飛びを求めたモデルへ