『EVE ghost enemies 初回限定版 【同梱物】スペシャル原画集 - PS4【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 10時 48分に出品され03月15日 10時 48分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在311件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 豪華スタッフ＆キャストで贈るEVE burst errorシリーズ作

シナリオ:さかき傘 キャラクターデザイン/原画:田島直

DESIRE remaster ver.EVE burst error名場面集収録

※DESIRE remaster ver.EVE burst error名場面集は本編クリア後にプレイ可。2枚組ではありません。