『KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 12分に出品され03月16日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット
【商品説明】
・【セット内容】 (1)KORG クリップヒット CH-01 (2)KORG ペダルスイッチ PS-3
【サイズ】
高さ : 11.30 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 30.60 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット
¥ 8147
KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット
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KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット
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落札価格8147円
41 入札履歴
終了
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