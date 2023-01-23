『KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 00時 12分に出品され03月16日 00時 12分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KORG コルグ 電子ドラム クリップヒット CLIPHIT CH-1 + オプション ペダル・スイッチ KORG PS-3 セット



【商品説明】

・【セット内容】 (1)KORG クリップヒット CH-01 (2)KORG ペダルスイッチ PS-3



【サイズ】

高さ : 11.30 cm

横幅 : 18.40 cm

奥行 : 30.60 cm

重量 : 1.28 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。