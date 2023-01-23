『Tools ニットケース TLS KNIT CASE KHAKI|76 FUN KHAKI【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 18時 51分に出品され04月26日 18時 51分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在992件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

[Tools] ニットケース TLS KNIT CASE KHAKI|76 FUN KHAKI



【商品説明】

・ドローコード式

・ノースコーンに2mmPEパッド搭載

・ノーズから差し込むベーシックタイプ

・伸縮性が高くサーフボードを収納しやすい

・吸水性、速乾性に優れた軽量素材