『アイ・オー・データ 外付けHDD 2TB 録画用 トロッカ 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製 HDPZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 11分に出品され03月18日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アイ・オー・データ 外付けHDD 2TB 録画用 トロッカ 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製 HDPZ



【商品説明】

・[サイズ/重量]約130（W）×125（D）×25（H）mm/約310g

・[付属品] USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル A-MicroB約1.5m かんたんガイド テレビ接続ガイド

・[対応OS]Windows 10

・[特長]おっ！静か！静音仕様のコンパクトな録画用ハードディスク



【サイズ】

高さ : 6.50 cm

横幅 : 17.00 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 530.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。