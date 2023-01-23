『アイ・オー・データ 外付けHDD 2TB 録画用 トロッカ 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製 HDPZ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 11時 11分に出品され03月18日 11時 11分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アイ・オー・データ 外付けHDD 2TB 録画用 トロッカ 静音 コンパクト 静かeco録 4K録画 USBバスパワー対応 日本製 HDPZ
【商品説明】
・[サイズ/重量]約130（W）×125（D）×25（H）mm/約310g
・[付属品] USB3.2Gen1(USB3.0)ケーブル A-MicroB約1.5m かんたんガイド テレビ接続ガイド
・[対応OS]Windows 10
・[特長]おっ！静か！静音仕様のコンパクトな録画用ハードディスク
【サイズ】
高さ : 6.50 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 18.00 cm
重量 : 530.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
989 入札履歴
終了
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