『Relxhome 骨伝導イヤホン、水泳用IP68防水イヤホン、 16GBメモリ内蔵のMP3スポーツイヤホン、マイク付きBluetooth骨伝【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 18時 14分に出品され04月19日 18時 14分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在998件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 Relxhome 骨伝導イヤホン、水泳用IP68防水イヤホン、 16GBメモリ内蔵のMP3スポーツイヤホン、マイク付きBluetooth骨伝