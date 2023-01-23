『Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 ライトピンク【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月04日 18時 43分に出品され04月04日 18時 43分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Axis Former(アクシスフォーマー) ストレッチ用 フォームローラー ソフトロング T0999 ライトピンク



【商品説明】

・カバー：合成皮革 芯材：発泡オレフィン系樹脂 ウレタンチップ サイズ:980mm x φ130



【サイズ】

高さ : 18.00 cm

横幅 : 18.00 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。