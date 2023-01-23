『ビッグホーンスキーブーツ(Bighorn Ski Boots) スキーブーツ CABRIO アッシュブラック 27.0cm CABRIO A【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 07時 04分に出品され03月28日 07時 04分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在143件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ビッグホーンスキーブーツ(Bighorn Ski Boots) スキーブーツ CABRIO アッシュブラック 27.0cm CABRIO A



【商品説明】

・インナー:BHコンフォートフィットライナー

・仕様:3ピースイージーエントリーシェル・フロントエントリー4バックル・1マイクロタイプ&28mmアジャスタブルフック・35mm3Dパワーベルト・トゥ&ヒールプロテクター・made in JAPAN

・対象:初・中級者 4バックルブーツ

・対象シーズン: 冬



【サイズ】

高さ : 16.00 cm

横幅 : 38.70 cm

奥行 : 52.50 cm

重量 : 4.55 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。