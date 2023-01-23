『Sonic Origins Plus (輸入版:北米) - PS4【2024年最新】 』はヤフオクでから03月03日 15時 47分に出品され03月03日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Sonic Origins Plus (輸入版:北米) - PS4



【商品説明】

・2Dハイスピードアクション



【サイズ】

高さ : 1.90 cm

横幅 : 13.90 cm

奥行 : 17.10 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。