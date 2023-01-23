『ゼンハイザー Sennheiser HD 820用イヤーパッド 1ペア【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月14日 07時 03分に出品され03月14日 07時 03分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【梱包目安サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 12.60 cm

奥行 : 22.80 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



※未決済で２日経過した場合は、ご案内無しで一旦キャンセルさせていただきます。



【商品説明】

・HD 820用イヤーパッド 1ペア