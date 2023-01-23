『ワコール Wacoal 女児パジャマ ワンピースタイプ [CQS384] (10サイズ) かわいい ガーリー 女の子 ポップ フェアリーティアラ【F】【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月10日 15時 25分に出品され04月10日 15時 25分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在604件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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サイズ/10(身長140cm-155cm)

カラー/GY:グレー×アイボリーリボン、PU:パープル×ブルーリボン

主材料/本体：レーヨン55％、綿45％、装飾部：ポリエステル100％、(スリット糸使用）