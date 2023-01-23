『ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 23時 42分に出品され03月27日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品
【商品説明】
・200g (2.5 inch)
・Please write your shipping address in Japanese.
・お客様の個人名、個人住所と電話番号は通関手続きに必要となります。どうかご了承下さいませ
・ライム バジル ＆ マンダリン
・日本語でお届け先情報を記入してください。
【サイズ】
高さ : 16.79 cm
横幅 : 17.30 cm
奥行 : 30.81 cm
重量 : 850.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
644 入札履歴
終了
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