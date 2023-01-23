『ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 23時 42分に出品され03月27日 23時 42分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在644件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジョーマローン ライム バジル ＆ マンダリン キャンドル 200g (2.5 inch)並行輸入品



【商品説明】

・200g (2.5 inch)

・Please write your shipping address in Japanese.

・お客様の個人名、個人住所と電話番号は通関手続きに必要となります。どうかご了承下さいませ

・ライム バジル ＆ マンダリン

・日本語でお届け先情報を記入してください。



【サイズ】

高さ : 16.79 cm

横幅 : 17.30 cm

奥行 : 30.81 cm

重量 : 850.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。