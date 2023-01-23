『バボラ (Babolat) テニス用バッグ DUFFLE M+ PURE DRIVE (ダッフルM+ ピュアドライブ) ブルー 72×33×【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 18時 56分に出品され04月25日 18時 56分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ (Babolat) テニス用バッグ DUFFLE M+ PURE DRIVE (ダッフルM+ ピュアドライブ) ブルー 72×33×
【商品説明】
・サイズ : 72×33×17 cm・ポケットの数 : メインコンパートメント 1つ ファスナー付きフロントフラットポケット 1つ
・ストラップの数 : 2
・ハンドルの数 : 2
・収納スペースの数 : 1
・収納量 : ラケット6本・容量 : 45L
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 30.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 500.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
634 入札履歴
終了
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