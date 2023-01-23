『ウェルカムウッド 木製プランター EPW66-GB 色はガーデンブルー 長さ 66cm 高さ 24cm 奥行 29cm 屋外【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 22時 15分に出品され03月15日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在868件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ウェルカムウッド 木製プランター EPW66-GB 色はガーデンブルー 長さ 66cm 高さ 24cm 奥行 29cm 屋外



【商品説明】

・EPW66 エクステリアプランター 容量・約25リットル

・使用方法 : 土を直接入れて野外で使用できます!

・内寸 長さ60cm×奥行き23cm×深さ18cm

・外寸 長さ66cm×奥行き29cm×高さ24cm

・日本製

・色はガーデンブルー



【サイズ】

高さ : 27.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 70.00 cm

重量 : 8.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。