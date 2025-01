CD/GACKT/BEST OF THE BEST vol.1 M / W (2CD+2DVD) (数量限定生産盤)【新年の贈り物】

商品情報

GACKT (ガクト がくと)

2013年7月3日 発売



GACKTの過去・現在・未来が分かるオールタイム・ベスト・アルバム2タイトルのCDとDVDをコンパイルしたコンプリートBOX。

未発表曲や他社リリース過去作の再レコーディング曲も含む、聴き応え、見応えのある豪華仕様盤。

GACKT名義でのアルバム・リリースは約3年ぶり(2013年時)となる作品。



CD:1

1.WHITE LOVERS -幸せなトキ-

2.DISPAR

3.GHOST

4.絵夢 〜FOR MY DEAR〜(Re-Recording)

5.JOURNEY THROUGH THE DECADE

6.白露 -HAKURO-

7.LAST SONG 〜UNPLUGGED〜(Re-Recording)

8.VANILLA(Re-Recording)

9.小悪魔ヘヴン

10.GRAFFITI

11.キミのためにできること(Re-Recording)

12.MISSING 〜笑顔を見せて〜(Re-Recording)

13.サクラ、散ル…

DVD:2

1.WHITE LOVERS -幸せなトキ-(MUSIC CLIP)

2.GHOST(MUSIC CLIP)

3.JOURNEY THROUGH THE DECADE(MUSIC CLIP)

4.白露 -HAKURO-(MUSIC CLIP)

5.小悪魔ヘヴン