【送料無料】[Blu-ray]/LiSA/LiVE is Smile Always〜LiVE BEST 2011-2022 & LADY BUG〜 [通常盤]【コストコ お買い得】

商品情報

LiSA初となるライブ映像ベスト盤を発売! 2011年に開催した1stライブツアー<LiVE is Smile Always〜Letters to U〜>から、2022年開催<LiVE is Smile Always〜Eve&Birth〜>まで、LiSAのライブの歴史を詰め込んだ完全保存版。そしてソロデビュー10周年に開催した2021年のアリーナツアー<LiVE is Smile Always〜LADYBUG〜>の日本武道館での最終公演を待望の初映像商品化! LiSAだけを追った"LiSAアングル"映像などの特典映像も数曲収録。