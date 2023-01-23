『セイコー SEIKO クオーツ レディース 腕時計 SUR823P1 ホワイト ホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月28日 22時 54分に出品され03月28日 22時 54分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在607件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品仕様】
(約)H30×W30×D8mm(ラグ、リューズは除く)、重さ(約)22ｇ、腕周り最大(約)15cm、最小(約)13cm
【素材】
ステンレス(ケース)、レザー(ベルト)
【仕様】
クオーツ、5気圧防水、日付カレンダー、カラー：ホワイト(文字盤)、ブラック（ベルト）
【付属品】
ケース・保証書・取扱説明書
【保証期間】
1年間
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落札価格8147円
607 入札履歴
終了
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