『腕時計 ペリー・エリス SLIM LINE(スリム・ライン) クォーツ 42 mmケース 本革バンド 07001-01 メンズ 正規輸入品【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 03時 03分に出品され03月10日 03時 03分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在562件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メンズウォッチ

【商品名】

ペリー・エリス 腕時計 SLIM LINE(スリム・ライン) クォーツ 42 mmケース 本革バンド 07001-01 メンズ 正規輸入品



【商品説明】

・100 M

・対象:メンズ

・日常生活用防水:



【サイズ】

高さ : 9.65 cm

横幅 : 9.91 cm

奥行 : 11.18 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

メンズ腕時計 タグ 腕時計

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SLIM

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