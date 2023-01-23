『ロイヤルカナン 療法食 満腹感サポートスペシャル 犬用 ドライ 3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 47分に出品され04月16日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 猫雑貨、オーナーズグッズ

【商品名】

ロイヤルカナン 療法食 満腹感サポートスペシャル 犬用 ドライ 3kg



【商品説明】

・タイプ: 満腹感サポート スペシャル ドライ

・ペットの成長段階: 成年期

・原産国: フランス

・対象: 減量を必要とする犬のために

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) : 25×12×40cm

・本体重量: 3kg



【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 26.40 cm

奥行 : 36.10 cm

重量 : 3.05 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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