『ロイヤルカナン 療法食 満腹感サポートスペシャル 犬用 ドライ 3kg【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 10時 47分に出品され04月16日 10時 47分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
猫雑貨、オーナーズグッズ
【商品名】
ロイヤルカナン 療法食 満腹感サポートスペシャル 犬用 ドライ 3kg
【商品説明】
・タイプ: 満腹感サポート スペシャル ドライ
・ペットの成長段階: 成年期
・原産国: フランス
・対象: 減量を必要とする犬のために
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) : 25×12×40cm
・本体重量: 3kg
【サイズ】
高さ : 14.90 cm
横幅 : 26.40 cm
奥行 : 36.10 cm
重量 : 3.05 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
692 入札履歴
終了
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