『Coleman(コールマン) Palmetto (パルメット) 寝袋 最適温度 -1.1 〜 10 ℃ 180cmまで対応 日本未発売 並行【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 10時 53分に出品され04月20日 10時 53分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Coleman(コールマン) Palmetto (パルメット) 寝袋 最適温度 -1.1 〜 10 180cmまで対応 日本未発売 並行
【商品説明】
・180cmまで対応Thermolockシステムが放熱を妨げます。
・並行輸入品のため、日本語の説明書は含まれておりません。
・米国 Coleman製 日本未発売 寝袋最適温度:-1.1〜10
【サイズ】
高さ : 24.31 cm
横幅 : 24.69 cm
奥行 : 44.91 cm
重量 : 2.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8147円
93 入札履歴
終了
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