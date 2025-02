Ink Bendy ジャンボビーニーぬいぐるみ (16インチ フラシ天 巾着袋付き) 限定【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

Ink Bendy ジャンボビーニーぬいぐるみ (16インチ フラシ天 巾着袋付き) 限定



【商品説明】

・BENDY AND THE DARK REVIVAL: Bendy and the Ink Machineの不気味な漫画スタジオに待望の復活です。 今までにないインクを浸したベンディの世界に絡まっているオードリーとして悪夢を体験してください。

・BENDY 公式ライセンス商品:Joey Drew Studiosから直送、この16インチインクベンディぬいぐるみで甘い悪夢を味わうことができます。 この超ソフトなぬいぐるみは、ファン、男の子、女の子への理想的なギフトです & 巾着袋付き。

・BatIM & BatDR MERCH: 楽しいベンディ商品のセレクションには、アクションフィギュア、ぬいぐるみ、キャラクターマスク、組み立て



【サイズ】

高さ : 15.01 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 37.69 cm

重量 : 520.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。