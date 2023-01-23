『AJAX ベビーケアアラーム AKOi Heart AKOIHRT20 AJAX【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 05時 05分に出品され03月18日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

AJAX ベビーケアアラーム AKOi Heart AKOIHRT20 AJAX



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 8.80 cm

奥行 : 9.00 cm

重量 : 60.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ AJAX

ベビーケアアラーム

AKOi

Heart

AKOIHRT20

AJAX