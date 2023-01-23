『サザック フリース着ぐるみ ドラえもん BAN-049 フリーサイズ(大人用)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 13分に出品され03月10日 04時 13分に終了予定です。即決価格は8,147円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サザック フリース着ぐるみ ドラえもん BAN-049 フリーサイズ(大人用)



【商品説明】

・サイズ:フリーサイズ(男女兼用)/全長：約165～175cm/着丈：約150cm/身幅：約64cm/肩幅：約57cm/袖丈：約70.5cm/裄丈：約99cm/バスト：約88～96cm

・セット内容:フリース着ぐるみ×1

・仕様:前ボタン留

・材質:フリース/ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 15.00 cm

横幅 : 31.00 cm

奥行 : 38.00 cm

重量 : 780.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。